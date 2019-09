KSV Roeselare verliest op het veld van Lokeren: "We vieren dat we nog bestaan"

In volle euforie kwamen een hondertal Roeselaarse fans aan in Lokeren. Het is geen tweede forfait op rij geworden, KSV Roeselare leeft nog. "Ik ben blij dat we mogen spelen. Vanavond vieren we dat we nog bestaan. Dat we er zijn", klonk het bij een fan.

De opluchting heeft echter een wrange nasmaak. Tien dagen lang was Roeselare juridisch gezien failliet. Officieel mocht er dus niet meer getraind worden, niet op Schiervelde, maar ook elders niet. De spelers trainden toch op oefenvelden van kleinere clubs in de buurt.

De club kon vrijdagavond uiteindelijk spelen tegen Lokeren doordat het faillissement van KSV Roeselare donderdag opgeheven werd. De Ondernemingsrechtbank van Kortrijk besliste dat, al is de club volgens de rechter erg slordig omgegaan met zijn administratie.

Supporters reageren na de match: "We vieren dat we nog bestaan"