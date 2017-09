KSV Roeselare weer zwaar de boot in

KSV Roeselare verloor op Westerlo met zware 4-0 cijfers. 't Is trouwens de derde keer in 4 matchen dat Roeselare met 4-0 cijfers verliest.

Vorige week leek Roeselare het tij nog te hebben gekeerd door een 2-1 zege tegen Cercle Brugge, maar op Westerlo liep het dus opnieuw fout.

Corstjens en De Ceulaer scoorden in de eerste helft, Christensen en Annys maakten in de tweede periode de 4-0 vol. Ook tegen Beerschot en Union werd met 4-0 verloren. Afgelopen woensdag ging Roeselare ook uit de beker, tegen Club Brugge liep de ploeg van interim-trainer Tom Colpaert tegen een 1-5 nederlaag aan. Het ontslag van trainer Mercier lijkt dus niet meteen voor een schokeffect te zorgen, 't is wachten op een nieuwe T1.