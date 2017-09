KSV Roeselare zet trainer Mercier aan de deur

Vorig jaar haalde Mercier met KSV Roeselare nog de eerste periodetitel binnen. In de finale tegen Antwerp liep de club de promotie naar eerste klasse mis. Na vijf speeldagen staat KSV Roeselare vandaag op een vierde plaats. De ploeg neemt het zondag op tegen Cercle Brugge.

De Fransman was tot 2004 actief als voetballer bij o.a. FC Rouen (FRA), Valenciennes FC (FRA) en Reginna Calcio (ITA). In 2011 maakte hij zijn opwachting als trainer bij Boussu Dour Borrinage waar hij drie seizoenen lang uitstekend werk verrichtte met een 11de, 5de en 9de plaats. Samen met het stamnummer verhuisde hij in de zomer van 2014 naar Seraing United waar hij in het seizoen 2014-2015 een vierde plaats behaalde.