KSV Rumbeke schakelt Mariakerke uit in eindronde

Enkele dagen na de 3-1-nederlaag op Wervik en het missen van de rechtstreekse promotie naar derde afdeling, kon SV Rumbeke revanche nemen tegen Mariekerke in de interprovinciale eindronde.

Rumbeke schiet heel enthousiast uit de startblokken. Vooral flankspelers Vanfleteren en Dumoulin bezorgen de verdediging van Mariakerke nachtmerries. Toch is het de uitploeg die op voorsprong komt.

De gelijkmaker volgt snel. Rumbeke neemt daarna de match helemaal in handen. Mariakerke loert vooral op de tegenaanval, maar ze zijn wel levensgevaarlijk voor doel. Van De Velde krijgt de bal, lobt, kapt en schiet dan prachtig binnen. De Oost-Vlamingen nemen opnieuw de leiding.

Rumbeke laat de moed niet zakken en blijft aanvallen. Ze zijn de betere ploeg, maar dat resulteert niet in grote kansen. Het is wachten tot opnieuw een fout in de verdediging van Mariakerke om toe te slaan.

In de tweede helft krijgen we hetzelfde spelbeeld. Rumbeke creëert kans na kans en dat levert nu wel iets op. Kapitein Jens Kindt kopt zijn ploeg op voorsprong na een afgemeten hoekschop van Vanfleteren: 3-2.

Volgende week zaterdag speelt SV Rumbeke tegen Bierbeek. Nog drie wedstrijden winnen en ze promoveren naar de nationale reeksen.