Kustboys blijven hopen op goede afloop KVO

Ze kijken in de richting van Marc Coucke om tot een compromis te komen rond de financiële perikelen van KVO. Anders vrezen ze zelfs een faillissement en een doorstart in vierde provinciale.

Terug naar af

De beslissing van de licentiecommissie was geen verrassing, maar komt toch hard aan bij supportersvereniging Kustboys. De fanclub denkt aan de 3.000 vaste abonnees, aan de 600 jeugdspelers en de vele medewerkers van KVO. Een degradatie naar eerste amateurklasse betekent terug naar af. Kustboy Didier Janssens: "Ik kan mij dat dat niet direct voorstellen, maar als het moet zal het zo zijn. We hebben vroeger vele jaren in derde en tweede gespeeld. Al blijven we natuurlijk liever in eerste."

Fans bevestigen vertrouwen in bestuur

Achter de schermen zijn er discussies over de overname en de schulden van KVO. Ook ex-voorzitter Marc Coucke weegt op de onderhandelingen en legt zich niet neer bij een gespreide terugbetaling. De supportersvereniging roept alle betrokkenen op om hun trots en ego even op zij te zetten. De fans bevestigen ook hun vertrouwen in het huidige bestuur.

