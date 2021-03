KV doet slechte zaak voor Play Off 1

Oostende, vierde in het klassement, kon na het puntenverlies van concurrent Anderlecht tegen Mechelen een uitstekende zaak doen en begon ook het best in de Ghelamco Arena. D'Haese trof al na vijf minuten de paal en even later kopte de herstelde Sakala net naast. Gent, dat zonder de geblesseerde captain Odjidja aan de bak moest, reageerde halfweg de eerste periode met een kopbal van Bezus, die knap werd gered door Hubert.

Nog voor het half uur trilde het doelhout van Bolat opnieuw na een schot tegen de lat van Gueye. Aan de overzijde ging de bal wel tegen de netten. Yaremchuk opende kort voor de rust de score op aangeven van Bezus. Na tussenkomst van de VAR bleek het geen buitenspel.

Gelijkmaker blijft uit

Na de koffie ging KVO op zoek naar de gelijkmaker maar grote kansen zoals in de eerste helft bleven uit. Hjulsager kon wel van dichtbij aanleggen maar kraakte zijn schot. Invaller Bätzner zag zijn poging afgeblokt. Oostende drukte Gent in het slot tegen zijn eigen doelmond maar ondanks enkele hete standjes viel de verlossende gelijkmaker niet meer.

In het klassement blijft Oostende op de vierde plaats met 46 punten uit 30 wedstrijden, evenveel als Anderlecht. Gent totaliseert, met 29 gespeelde matchen, 40 punten en staat daarmee tiende. Play-off 2 blijft voor Vanhaezebrouck en co in het vizier.