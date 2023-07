KV Kortrijk is doelman kwijt aan MLS

In 2020 kwam Marko Ilic aan bij KV Kortrijk. Hij veroverde al snel een basisplaats, maar voor het seizoen 2022-2023 kreeg hij met Tom Vandenberghe een stevige concurrent. Hij verloor zijn basisplaats en werd in februari uitgeleend aan de Colorado Rapids.

In de MLS kwam Ilic niet meteen aan spelen toe, maar uiteindelijk speelde hij toch 3 wedstrijden. Het avontuur beviel hem duidelijk want nu trekt de Serviër definitief naar Colorado. Ilic speelde in 3 jaar 71 wedstrijden voor KV Kortrijk.