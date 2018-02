KV Kortrijk doet goede zaak met oog op play-off 1

Een aanvallend Kortrijk kwam na 20 minuten spelen op voorsprong toen Idir Ouali een voorzet van Teddy Chevalier binnentikte. Antwerp kwam dicht bij de gelijkmaker. Het schot in de draai van Obbi Oulare ging maar net naast. In de 38e minuut verdubbelde Teddy Chevalier de score voor de thuisploeg. Faris Haroun miste in twee pogingen de aansluitingstreffer vooraleer de spelers gingen rusten.

Antwerp kreeg in de 70e minuut opnieuw een tegendoelpunt te verduren. De schutter van dienst was alweer Chevalier, die na een sterke counter zijn dertiende van het seizoen maakte. Daarmee was de honger van de Fransman nog niet gestild. De aanvaller vervolledigde in de 83e minuut zijn hattrick. Daardoor deelt Chevalier momenteel de eerste plek in het topschuttersklassement met Isaac Thelin van Waasland-Beveren. Beide spelers waren al veertien keer trefzeker dit seizoen.

De Kortrijkzanen naderen op vier speeldagen van het einde van de reguliere competitie tot op 1 punt van Antwerp (37 punten) en de zesde plaats, die recht geeft op een ticket voor play-off 1.