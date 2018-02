KV Kortrijk droomt van stunt

Kortrijk was in de heenmatch, zeker in de eerste periode, ruim de betere van Genk, maar kon slechts met één goal verschil winnen. Bovendien scoorden de Limburgers twee belangrijke uitdoelpunten. Een kleine thuiszege, genre 1-0 of 2-1, levert het team van coach Philippe Clement een finaleticket op. Genk hoopt de lijn van afgelopen weekend in de Jupiler Pro League, een 0-1 zege in Moeskroen, door te trekken. Al deed ook Kortrijk het nodige vertrouwen op. KVK ging op het kunstgras van Sint-Truiden winnen met 0-2.

De Boeck: "Kansen zijn 50-50"

Kortrijk haalde in zijn geschiedenis nog maar een keer de bekerfinale, die het in 2012 verloor van Lokeren (1-0). De Kerels worden vanavond in Genk aangemoedigd door meer dan 700 supporters. Ook coach Glen De Boeck gelooft in een stunt. Dat vertelde hij aan Sporza: "Als we ons niveau van de voorbije weken houden, hebben we een reële kwalificatiekans. Ik denk dat het 50-50 is. Genk zal wellicht furieus starten. Ze hebben een zege op Moeskroen op zak en kwamen de top 6 binnen. Daartegenover staan ons mooie parcours en onze fans. Ik hoor dat er al meer dan 600 supporters van Kortrijk zullen zijn. Hun steun zal heel belangrijk zijn."