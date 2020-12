KV Kortrijk en KV Oostende pakken volle buit

Gent kwam al in de 22e minuut met tien te staan. De Oekraïense spits Roman Yaremchuk werd door Wim Smet met rood van het veld gestuurd nadat hij Petar Golubovic omver duwde. Faiz Selemani scoorde het enige doelpunt van de partij net na de rust, in de 49e minuut. In de stand wipt Kortrijk over Gent naar de achtste plaats. Het heeft nu één punt meer dan Gent, negende met 25 punten.

Kustboys winnen op OHL

Oud-Heverlee, met 29 punten vierde in de stand, moest een 1-2 nederlaag incasseren tegen Oostende, dat zo met 25 punten naast Gent komt. Bij de rust stonden de Leuvenaars nog 1-0 voor, dankzij een doelpunt van Kristiyan Malinov (35e). Arthur Theate (59e) en een owngoal van Pierre-Yves Ngawa (72e) zorgden voor de ommekeer.