KV Kortrijk geeft De Bruyn tweede kans

Alexandre De Bruyn is een Belg (niet onbelangrijk in de Kortrijkse kern die niet zoveel Belgen telt), 27 jaar en krijgt een contract voor 2,5 jaar met een cluboptie voor nog eens 2 seizoenen.

Jeugdproduct van Anderlecht

Alexandre is een jeugdproduct van Anderlecht waar hij twaalf jaar speelde. Daarna trok hij naar Lommel waar hij in 49 wedstrijden 21 keer scoorde. Gevolg: STVV trok hem aan voor een rol in eerste klasse en dat lukte perfect. In het seizoen 2019-2020 speelde hij 25 wedstrijden met de Kanaries, veelal op het middenveld, toch nog goed voor drie goals. Waarop AA Gent hem in mei ’20 een contract voor drie jaar aanbood. Hij scoorde er bij zijn eerste wedstrijden meteen twee doelpunten maar viel dan uit met een kruisbandletsel.

Nieuwe kans

Een nieuwe kans kreeg De Bruyn na zijn terugkeer niet meer bij de Buffalo’s. Waarmee de tijd rijp was om te verkassen. “We volgden Alexandre al langer”, zegt sportief directeur Rik Foulon. “Hij is een speler met technische kwaliteiten, wendbaar en met veel loopvermogen. Zodra hij conditioneel top blijkt om weer het beste niveau te halen, zal hij inzetbaar zijn.”