KV Kortrijk geeft zich niet gewonnen tegen AA Gent, maar verliest toch met 3-2

Het duel begon nochtans niet al te best voor de thuisploeg. Na amper vier minuten moest doelman Nardi zich al omdraaien. Abdelkahar Kadri zette de Kerels op 0-1 na mooi samenspel met Bruno. Maar lang kon Kortrijk niet genieten van de voorsprong. In de achtste minuut hingen de bordjes weer gelijk met dank aan Aleksandar Radovanovic. Die werkte een ongevaarlijke voorzet van Orban knullig in eigen doel. AA Gent scoorde voor de pauze nog een tweede keer langs Hugo Cuypers. Met een rake kopbal zette de aanvaller zijn team na een half uur spelen op 2-1.

Stresserend slot voor Gent

Halfweg de tweede helft pikte de onvermijdelijke Gift Orban zijn eerste competitiedoelpunt mee. De Nigeriaan rondde een counter af met een gekruist schot. In de slotfase werd het evenwel nog bibberen voor de troepen van Hein Vanhaezebrouck. In de 87e minuut scoorde Kortrijk immers de aansluitingstreffer via Felipe Avenatti, die raak kopte. Maar dichter kwam het team van de nieuwe coach Edward Still niet meer. Gent start het nieuwe voetbalseizoen zo voor het eerst in elf jaar met een overwinning.

