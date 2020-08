KV Kortrijk haalt Australische international

Sainsbury kreeg zijn jeugdopleiding bij Perth Gloryin in zijn thuisland. De verdediger, al bijna vijftigvoudig Australisch international, speelde nadien voor onder andere PEC Zwolle, PSV en Inter Milaan. Vorig seizoen kwam hij uit voor het Israëlische Maccabi Haifa, waarbij hij twee keer scoorde in 21 wedstrijden.

In zijn carrière werd hij al Australisch kampioen in 2013 en Aziatisch kampioen met Australië in 2015. In Europa pakte de verdediger de Nederlandse Beker in 2014 en de Nederlandse Supercup in 2015 met PEC Zwolle.