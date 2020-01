KV Kortrijk haalt verdediger Timothy Derijck bij AA Gent

Derijck startte zijn loopbaan bij de jeugd van RSC Anderlecht. Daar werd hij bij de U19 opgemerkt door Feyenoord, die hem uiteindelijk naar het Kuipje wisten te halen op 17-jarige leeftijd. In de zomer van 2012 maakte hij de overstap naar PSV Eindhoven. Na 62 wedstrijden en 5 doelpunten bij de topclub in Nederland werd hij uitgeleend aan FC Utrecht alvorens hij terug naar België kwam in de zomer van 2016. Na 2 seizoenen bij Zulte Waregem trok hij in 2018 naar KAA Gent. (lees verder onder de foto)



Contract tot 2022 Derijck tekent voor 2,5 seizoenen en zal met het rugnummer 76 spelen. De centrale verdediger sloot deze middag al aan op training. Derijck is meteen de mogelijke vervanger voor Garry Kagelmacher. De Uruguayaan gaf al eerder aan graag te willen vertrekken nu hij een aanbod kreeg van een club uit zijn geboorteland.