KV Kortrijk huurt Algerijnse goalgetter

KV Kortrijk heeft er een erg drukke laatste transferdag opzitten. De Kerels hebben zich nog versterkt met Billal Messaoudi, een goalgetter die het voorbije seizoen in de Algerijnse hoogste klasse furore maakte. Dat heeft KVK in de nacht van dinsdag op woensdag bekendgemaakt.

De 23-jarige Messaoudi is een rechterflankaanvaller die ook in de spits uit de voeten kan. In 23 competitiewedstrijden scoorde hij voor JS Saoura, zijn vorige club, 19 goals en was hij goed voor 5 assists. KVK huurt Messaoudi met een optie tot aankoop. "We hebben al lang contact met Billal", zegt sportief directeur Rik Foulon. "Hij wou naar Europa komen. Hij bezit heel veel explosiviteit en kracht, heeft een sterk schot vanuit de tweede lijn en is heel snel." Kortrijk versterkte zich op 'Transfer deadline day' voorts met de Ghanees Jonah Osabutey, de Deen Viktor Torp en de Marokkaanse Fransman Rachid Alioui.