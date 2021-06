KV Kortrijk huurt Moreno van Man City

Moreno kwam voor het eerst boven water in eigen land. Op zijn achttiende speelde de flankaanvaller met Atletico Nacional dertien internationale wedstrijden in de Copa Libertadores. Hij maakte indruk en Manchester City bood hem een langlopend contract aan.

Vierde aanwinst

Sindsdien werd de snelle winger telkens verhuurt, en maakte hij passages in Spanje, Brazilië, Mexico en Portugal. Vorig seizoen speelde Moreno voor City’s satellietclub Lommel SK, waar hij alle wedstrijden speelde o.a. in de bekermatch tegen KV Kortrijk.

“Marlos is heel snel en technisch vaardig”, prijst sportief manager Rik Foulon. “Hij is zeker een meerwaarde voor onze groep.” Moreno is na Vandendriessche, Fixelles en Delle de vierde inkomende transfer van KV Kortrijk. Ook de vorig seizoen uitgeleende Mujakic behoort weer tot de kern.