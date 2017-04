KV Kortrijk kan nu wel winnen van Moeskroen

Kortrijk wou het verlies van Moeskroen op de laatste speeldag van de reguliere competitie wegspoelen en de thuisploeg begon ook het best aan de partij, maar de West-Vlamingen konden geen grote kansen bij elkaar voetballen. Twintig minuten voor de rust kwam Moeskroen met enkele kleine doelkansen in de wedstrijd. In de 38e minuut kwamen de bezoekers op voorsprong via een goed geplaatst schot van Vojvoda, 0-1. In de extra tijd van de eerste helft bracht Mercier de score in evenwicht. Aan de rust stond het 1-1. De beide ploegen begonnen slordig aan de tweede helft. De wedstrijd evolueerde in het verhaal van de laatste pass. Telkens wanneer een ploeg een aanval kon opzetten was de laatste pass niet goed genoeg. Acht minuten voor affluiten lukte het dan toch. Barbaric bracht de thuisploeg van dichtbij op voorsprong, 2-1. Het doelpunt was de enige opflakkering in een zwakke tweede helft. Kortrijk begint dus goed aan PO II.