KV Kortrijk kan ook tegen Eupen de punten niet thuishouden

Op de vierde speeldag in de Jupiler Pro League is KAS Eupen gaan winnen bij hekkensluiter KV Kortrijk. Het werd 1-3.

De Kerels zorgden na acht minuten voor het eerste echte doelgevaar. Felipe Avenatti zette zijn kruin tegen een voorzet, maar zijn poging vond de deklat. KVK bleef drukken en Dylan Mbayo zette zich door op rechts en legde scherp terug, maar in het strafschopgebied was niemand attent genoeg om de belangrijke 1-0 binnen te schuiven. Eupen kreeg daarentegen wat halve kansjes, maar geen penalty toen de VAR een overtreding op Isaac Nuhu wegwuifde.

Net voor rust pakte KVK-kapitein Abdelkahar Kadri uit met een verre vrije trap op doel, maar zijn poging streelde de lat. Na de pauze kreeg Gary Magnee (56.) het Guldensporenstadion stil na een ingestudeerd nummertje op vrije trap. KVK zakte als een pudding in elkaar en kreeg nog een tweede optater te verwerken. Amadou Keita rukte op met de bal en vond Nuhu, die met een subliem hakje terugkaatste, dat Keita (60.) maar binnen te schuiven had.

Bij Kortrijk laaide Kadri (66.) de hoop weer op voor de West-Vlamingen. De spelmaker van de thuisploeg begon aan een solo, die eindigde met een schot in de verste onderhoek. De Kortrijkzanen voelden dat er meer in zat en zetten door, maar zowel Massimo Bruno als Avenatti vonden het doel niet meer. Die laatste kon zijn frustratie niet meer bedwingen en kreeg nog rood na een kopstoot. In de absolute slotseconden deed Jerome Deom (90+11.) het licht definitief uit in het Guldensporenstadion.

Kortrijk heeft na vier wedstrijden nog geen enkel punt kunnen verzamelen en is troosteloos laatste. Eupen doet bovenin het klassement mee en is samen met Antwerp, Genk en STVV gedeeld vijfde met zeven punten.