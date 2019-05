KV Kortrijk klaar voor finale play-off 2

Vanavond staan KV Kortrijk en Sporting Charleroi tegenover elkaar in de finale van play-off 2. Het duel in het Guldensporenstadion van de Kerels begint om 20.30 uur.

Kortrijk won groep B van play-off 2 met 24 op 30. Charleroi was de beste in groep A met 22 op 30. Beide ploegen tankten afgelopen weekend nog vertrouwen met winst tegen respectievelijk Cercle Brugge (4-0) en Eupen (2-0). In de competitie haalde Charleroi het half februari met 1-2 in Kortrijk.

Yves Vanderhaeghe beschikt bij Kortrijk over een quasi volledige kern. Alleen Medjon Hoxha, Tyron Ivanof en Jovan Stojanovic zijn onbeschikbaar. Felice Mazzu mist bij de Karolo's enkel de geblesseerden Christophe Diandy en Ali Gholizadeh.

Europa League

De winnaar van de finale van play-off 2 speelt zondagnamiddag 26 mei (14.30 uur) op de Bosuil tegen Antwerp, de nummer vier uit play-off 1. De inzet is een ticket voor de tweede voorronde van de Europa League.