KV Kortrijk klopt Reading op fandag

KV Kortrijk heeft in het Guldensporenstadion zijn jaarlijkse fandag gehouden. KVK won in een oefenwedstrijd van Reading, dat in de Engelse tweede klasse speelt.

Op de fandag van KV Kortrijk konden de supporters kijken naar een duel tussen de thuisploeg en het Engelse Reading dat tegenwoordig in de Engelse tweede klasse speelt, maar vijf jaar geleden zelfs in de Premier League speelde. De enige goal van de wedstrijd viel in de tweede helft. In de 63ste minuut kopte Ouali een vrije trap van Ajagun knap tegen de netten. Op het einde werd het nog even spannend na een rode kaart voor Verboom, maar Kortrijk haalde de zege verdiend binnen.

KV Kortrijk begint het nieuwe seizoen op 27 juli in Charleroi.