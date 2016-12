KV Kortrijk leent Papazoglou uit aan Roda JC

Kortrijk haalde de 28-jarige Papazoglou in de zomer van 2015 weg bij de Griekse topclub Olympiakos. Voordien had hij in eigen land ook al de kleuren van Aris Saloniki, PAOK Saloniki, Asteras Tripoli, OFI Kreta en Atromitos verdedigd. In het Guldensporenstadion kwam Papazoglou in 51 optredens tot 9 goals. De targetman was vorig seizoen een vaste pion in het basiselftal van de Kortrijkzanen, maar verloor dit seizoen zijn stek aan de Franse Algerijn Idriss Saadi.

Bij Roda JC, op dit moment teleurstellend zeventiende in de Eredivisie, komt hij vier Belgen tegen. Kapitein Tom Van Hyfte, Yves De Winter, Ali Yasar en Kahraman Demirapa zitten er immers in de kern.