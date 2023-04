KV Kortrijk mathematisch gered. Buigen of barsten voor Essevee en KVO

Voor KV Kortrijk was zondagavond vol opluchting. Door het verlies van KVO is KVK zeker van een 16e jaar op rij in 1A. Voor KV Oostende was diezelfde zondagavond er één vol ontgoocheling. KVO verloor met een zware 5-0 van STVV en lijkt een vogel voor de kat. De degradatiestrijd is een nagelbijter...

KV Kortrijk gered

KV Kortrijk speelde zaterdagmiddag 0-0 gelijk in de degradatietopper tegen Eupen. Een schoonheidsprijs won de Veekaa niet in die wedstrijd, wel één punt in de stand. Het puntje dat achteraf gezien nodig bleek om ook volgend seizoen zeker in eerste klasse te spelen. Voor het zestiende seizoen op rij al. Behalve de ploegen van de G5 doet geen enkel team beter in de Jupiler Pro League. Op zich is dat ook een erg sterke prestatie. Al ligt er voor KVK vooral veel huiswerk op de plank. Sportief moet de kern echt aangevuld worden om volgend seizoen alvast minder zorgen te kennen. Kapitein D'Haene stopt hoe dan ook, aanvallend heeft Kortrijk meer scorend vermogen nodig en enkele sterkhouders zullen gegeerd zijn op de transfermarkt.

Na de uitslagen van deze avond is het officieel!

Deze zomer beginnen we aan ons 16de (!) opeenvolgende seizoen in de Jupiler Pro League!



KOMAAN VEEKAA! #COYR pic.twitter.com/n7yQr9HsiW — KV Kortrijk (@kvkofficieel) April 9, 2023

KV Oostende vogel voor de kat?

Bij KV Oostende lijkt de veer helemaal gebroken. Een gelijkspel of een zege op het veld van STVV, wat op zich een eindeseizoenswedstrijd speelde, had de hoop op de redding aan de kust kunnen doen oplaaien. Maar het tegenovergestelde gebeurde. KVO liet zich in Limburg gewoon naar de slachtbank leiden en kwam niet met hoop, maar wel met een korf tegendoelpunten (5-0) en dus in zak en as terug naar zee. Net als vorige week, waar Oostende thuis tegen Standard al na 20 minuten 0-3 achter stond, bleek ook nu dat de kern er amper nog in gelooft. Mathematisch kan het nog, als Oostende 6 op 6 pakt tegen OHL en Gent. En als Eupen niet meer dan 1 op 6 pakt tegen Essevee en Club Brugge. Maar wie gelooft daar nog in? Ook de toekomst van de club is onzeker. Komen er andere investeerders? Houdt Oostende financieel het hoofd boven water? Donkere wolken pakken al een tijdje samen boven de Diaz Arena... Tenzij KVO wonderbaarlijk recht veert en tegen OHL (dat niets meer te winnen heeft) die gouden driepunter pakt.

Duel Eupen - Zulte Waregem

Neen, het duel om de laatste veilige plaats in 1A lijkt er één te gaan worden tussen Eupen en Zulte Waregem. De twee teams in de acute gevarenzone die mentaal en sportief nog het best voor de dag komen in de eindsprint. Alleen heeft Eupen wel met voorsprong de beste kaarten in handen. Het telt vier punten meer dan de West-Vlamingen. Maar... het kan nog. En dat moet Zulte Waregem moed geven. Essevee wordt al twee speeldagen na elkaar geteisterd door brute pech. Tegen Antwerp 85 minuten lang stand houden, maar alsnog verliezen. En op Charleroi kreeg 'de Boeren' in de 96e minuut de 3-2 te slikken.

En toch kan het dus nog. Maar, dan is een 6 op 6 én wat meeval wel pure noodzaak. Eén voordeel: komend weekend kan Zulte Waregem zelf een reuzenstap zetten want de kalendermaker heeft op de voorlaatste speeldag - o toeval - een duel tegen Eupen gepland. Wint Essevee in de Oostkantons, dan nadert het tot op één punt van Eupen. En kan het op de slotspeeldag, mits nieuwe winst thuis tegen Cercle, nog over Eupen wippen. Eupen dat op de slotspeeldag naar Club Brugge trekt, dat zelf absoluut moet winnen om nog een kans(je) te maken op PO1.

Maar het kan komende zaterdag 'am Kehrweg' ook al afgelopen zijn. Bij verlies van Zulte Waregem, of een gelijkspel. Trainer Fred D'Hollander kan maar beter zijn spelers mentaal en fysiek compleet klaar krijgen voor een duel op leven en dood. En waarom zou de club geen massa supportersbussen inleggen voor een weekendje Eupen? Het is nu of nooit voor Essevee.