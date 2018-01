KV Kortrijk met kleine bonus naar Genk

KV Kortrijk heeft z'n heenmatch in de halve finale van de beker met 3-2 gewonnen van Racing Genk. De terugmatch is voor volgende week.

KV Kortrijk was in de eerste periode -en op een bijzonder slecht veld- heer en meester, maar zag toch hoe Racing Genk op 0-1 kwam via Ingvartsen. De thuisploeg zette daarna orde op zaken. Na doelpunten van Ajagun en Azouni leek Kortrijk ook met een voorsprong de kleedkamers te kunnen opzoeken. Toch kwam Genk uit het niets weer op 2-2. Op slag van rust scoorde Thomas Buffel de gelijkmaker.

De tweede helft bracht heel wat minder spektakel. Scheidsrechter Smet stuurde Glen De Boeck wel naar de tribunes, na aanhoudend protest van de KVK-coach. 3 minuten voor affluiten scoorde Rougeaux dan toch nog de 3-2. Kortrijk zo met een kleine bonus naar de terugmatch in Genk, die volgende dinsdag wordt afgewerkt. In de andere halve finale staan Standard en Club Brugge tegenover elkaar.