Over de transfermodaliteiten is niets bekend. De 20-jarige Palaversa is een vertrouwd gezicht in de Jupiler Pro League. Vorig seizoen werd hij door City immers uitgeleend aan KV Oostende. De verdedigende middenvelder was er een vaste waarde, al was hij ook een tijdje out door een knieblessure. De afgelopen maanden kwam Palaversa op huurbasis uit voor het Spaanse Getafe. Daar bleef zijn inbreng beperkt tot vier wedstrijden.