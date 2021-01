KV Kortrijk onderuit tegen Charleroi

De Carolo's mochten vieren na 22 minuten. Morioka zette goed druk naar voren, waarna de Iraniër Rezaei zijn landgenoot Gholizadeh lanceerde. De vleugelspeler duwde de bal voorbij Kortrijk-doelman Ilic.

Tien minuten ver in de tweede helft verdubbelden de bezoekers de voorsprong. Na een hoekschop van Gholizadeh kwam het leer aan de rand van het strafschopgebied voor de voeten van Fall. De Senegalees knalde in één tijd binnen: 0-2.

Op het uur ging Derijck aan de broek van Rezaei hangen, waarna ref Wim Smet hem meteen een rode kaart onder de neus duwde. Fall kopte op de daaropvolgende vrije trap de 0-3 tegen de touwen.

Invaller Guèye kon nog milderen met een gekruist schot in de winkelhaak. Na een 1 op 18 knoopt Charleroi zo weer aan met de zege. KVK-coach Yves Vanderhaeghe had zich zijn 51e verjaardag ongetwijfeld anders voorgesteld. Met 37 punten klimt Charleroi naar de vijfde plaats. Kortrijk is 14e met 30 punten.