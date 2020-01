KV Kortrijk onderuit tegen STVV

De eerste helft tussen STVV en KV Kortrijk was er één om snel te vergeten voor beide ploegen. Het publiek kreeg weinig, zeg maar geen, doelgevaar te zien. Dat het bij de rust nog 0-0 stond, was dan ook geen verrassing. Mboyo kwam op slag van rust nog het dichtste in de buurt bij de openingsgoal, maar kopte wild naast.

De tweede helft kon alleen maar beter worden. Na de rust kwam STVV als beste uit de kleedkamer. Sankhon besloot in eerste instantie op Jakubech, maar trof enkele minuten later wel raak: 1-0. KV Kortrijk bleef slordig spelen en liep vijf minuten later opnieuw tegen de lamp. De Bruyn kon profiteren van gestuntel in de KVK-defensie en verdubbelde de voorsprong.

Na de 2-0 schoot Kortrijk plots wakker. De West-Vlamingen kwamen beter in de wedstrijd en versierden enkele mooie kansen. Maar STVV-doelman Steppe stond telkens in de weg. Dé misser van de match kwam in het slot nog op naam van Kagé.

Milos Kostic, de nieuwe trainer van STVV, mag dus spreken van een geslaagd debuut. Na vier wedstrijden zonder zege pakken de Limburgers nog eens de volle buit. KV Kortrijk ziet de kloof met STVV groeien tot vier punten.