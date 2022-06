KV Kortrijk rondt vijfde transfer zomermercato

De 20-jarige Malinees Habib Keita is een centrale middenvelder en kwam vorig seizoen vooral uit voor het tweede elftal van Lyon. Die ploeg speelde in de Franse derde klasse, maar Keita mocht ook al enkele matchen opdraven voor het eerste team in de Europa League.

Eerder versterkte KVK zich al met vier andere nieuwe namen: Tom Vandenberghe, Youssef Challouk, Dion De Neve en Jimmy Tabidze. Trainer Karim Belhocine moet komend seizoen beter doen dan het vorige waarin de Kortrijkzanen pas op de veertiende plaats in de competitie eindigden.