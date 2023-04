KV Kortrijk speelt gelijk tegen Eupen en kan nog degradatie ontlopen

De Paashaas was in het Guldensporenstadion mild met chocolade-eitjes, maar niet met doelpunten. In de match van Kortrijk tegen Eupen bleef het 0-0 gelijk.

Als Paris-Roubaix al spannend was, wat dan gezegd van de degradatiestrijd in de Jupiler Pro league. Zulte Waregem kreeg er gisterenavond een serieuze mokerslag. Het verloor nog in extremis op Charleroi met 3-2. De degradatie ontlopen kan nog voor Essevee, maar een half mirakel met een zes op zes is nu pure noodzaak geworden.

Degradatie of niet?

De wedstrijd van volgende week tegen rechtstreeks concurrent Eupen wordt werkelijk cruciaal. KV Kortrijk kan dit weekend de uitslagen afwachten. Het pakte zelf één punt, misschien het beslissende punt, namelijk 0-0 gelijk tegen Eupen. Als KV Oostende vanavond niet wint op Sint-Truiden, dan is de Kortrijk effectief zeker van behoud. Met een score van 0-0 is het niet meteen een goede match van de Kerels. Het is ook nog geen definitieve redding, maar toch wel een heel belangrijk punt. Kortrijk houdt Eupen zo op drie punten.

Vierde gele kaart voor D'Haene

Zulte Waregem, nu zeven punten achter op Kortrijk, kan de Veekaa niet meer bijbenen. KV Oostende, dat vanavond speelt op Sint-Truiden, moet nog 9 op 9 halen om Kortrijk voorbij te kunnen steken. Als KVO vanavond niet wint, is Kortrijk zeker van het behoud. Aanvoerder Kristof D’Haene pakte zijn vierde geel. De vraag is of hij zal spelen op Antwerp met het gevaar zijn vijfde gele kaart te pakken en zo zijn afscheidsmatch voor eigen supporters tegen Union te missen.