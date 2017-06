KV Kortrijk strikt duo van Zulte Waregem

Bryan Verboom wordt voor één seizoen gehuurd van Zulte Waregem. Dit met een optie tot aankoop. De 25-jarige linksachter speelde reeds voor RSC Anderlecht en Zulte Waregem op het hoogste niveau in België. Vorig seizoen werd hij 6 maand aan Roda JC uitgeleend. Ook Christophe Lepoint speelt de komende jaren in het Guldensporenstadion. De 32-jarige middenvelder, die op verschillende posities uit de voeten kan, komt definitief over van Zulte Waregem en tekent een contract van 3 seizoenen bij de Kerels. Met ook een verleden bij KAA Gent, Waasland-Beveren en Moeskroen is Lepoint een vaste waarde in onze Belgische competitie.