KV Kortrijk strikt Servische verdediger

De 27-jarige Serviër komt over van RC Lens, promovendus in de Ligue 1. Hij zette zijn handtekening onder een contract van anderhalf seizoen, met één seizoen optie.

Tot de zomer van 2018 speelde Radovanovic in zijn geboorteland voor subtoppers FK Spartak Subotica en FK Vojvodina. Daarna maakte hij de overstap naar Lens, dat op dat moment in de Ligue 2 aantrad. Een zware blessure hield hem lang aan de kant, maar vorig seizoen hielp hij Lens aan een tweede plaats in de Franse tweede afdeling en dus de promotie naar de Ligue 1. Het hielp Radovanovic aan een plek in het beste elftal van de Ligue 2 in 2019-20. Dit seizoen kwam hij niet meer in de plannen voor bij Lens, hij speelde slechts één match in de Ligue 1.