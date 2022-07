KV Kortrijk tankt vertrouwen voor competitie

KV Kortrijk heeft in zijn laatste oefenwedstrijd voor de start van de competitie het Nederlandse FC Utrecht opzij gezet. In het slot van de match legden de Kerels de 2-1 eindstand tegen de nummer zeven uit de Eredivisie vast.

KVK geeft een gretige indruk en kan in de eerste helft ook de beste kansen bij elkaar spelen, al is het doelgevaar eerder schaars. Net voor de rust komt de thuisploeg op voorsprong via Amine Benchaib. Na de rust ligt de wedstrijd meer in evenwicht. Een kopbal van Gueye gaat maar net naast.

Utrecht is halverwege de tweede helft de betere ploeg. Doelman Ilic moet met een beenveeg de gelijkmaker voorkomen. Maar in de 78e minuut staat de 1-1 toch op het bord via Bessaoud. Maar KV Kortrijk reageert meteen. De Bruyn zet van op afstand de doelman van Utrecht aan het werk. En drie minuten later zorgt Pape Gueye voor 2-1.

Utrecht, met 11 nieuwe spelers na de rust, treft nog eens de lat. Maar de score wijzigt niet meer. KVK wint zijn galamatch met 2-1 en opent de competitie volgend weekend thuis tegen OHL.

Degelijk Cercle en Essevee

Cercle Brugge maakte de verplaatsing naar Dender en trok aan het langste eind op het veld van de kersverse tweedeklasser. Na 90 minuten stond de Vereniging al 0-3 voor. In het extra halfuur speeltijd liep Cercle nog verder weg van de Oost-Vlamingen, tot 0-5. Van der Bruggen, Ueda, Hotic, Martlé en Denkey deden allen hun duit in het zakje.

Ook Zulte Waregem koos ervoor om 120 minuten te spelen tegen de Franse tweedeklasser Valenciennes. Thuis wist het in de laatste minuten nog 1-1 gelijk te maken. Opvallende zomeraanwinst Stan Braem, die zich opwerkte van vierde provinciale tot eerste klasse, tekende voor de gelijkmaker.