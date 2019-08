KV Kortrijk: "Union schuift verantwoordelijkheid omtrent Selemani in onze schoenen"

"Wij zijn geen betrokken partij in de discussie tussen Union SG en Faïz Selemani, waarbij de werknemer zijn arbeidsovereenkomst verbroken heeft omwille van een zware fout van zijn werkgever. Wij krijgen het gevoel dat de verantwoordelijken van Union SG hun fout in onze schoenen willen schuiven", steekt Leterme van wal.

"Het is Union SG dat securitymensen en agenten de instructie heeft gegeven om hun speler de toegang te ontzeggen tot de installaties van de club en hem te verbieden mee te trainen. Dit is ongezien. De speler verbreekt zijn arbeidsovereenkomst omwille van een zware fout van zijn werkgever. Selemani zal in dat verband een schadevergoeding eisen voor de bevoegde arbeidsrechtbank en geen verbrekingsvergoeding betalen zoals dit in het kader van de wet van '78 gebruikelijk is."

Union verwees Selemani vorige week naar de B-kern, waarop de Comorese aanvaller zijn contract eenzijdige verbrak. KV Kortrijk pikte hem enkele dagen later transfervrij op.

