KV Kortrijk verliest kansloos van KV Mechelen

KV Mechelen begon gretig aan de wedstrijd en KV Kortrijk werd in het defensief gedrongen. Na drie mislukte hoekschoppen was het eindelijk raak voor KV Mechelen. Na een vrije trap van Sitas stond de 0-1 op de tabellen en was Kortrijk op achtervolgen aangewezen. Kortrijk slaagde er niet in om hierna een aanval op te zetten en moest voortdurend aanvallen van de bezoekers tenietdoen. In de 23ste minuut zien we eindelijk eens een actie van Kortrijk. Ouali kon na een mooie actie een doelpoging wagen, maar doelman Cocalic van KV Mechelen werkte de bal weg. Na gele kaarten van Goutas en Van der Bruggen schudt Kortrijk wakker en begint het meer in het spel te komen. Toch kan de thuisploeg geen noemenswaardige kansen creëerden en gaan ze rusten met een 0-1 achterstand.

Rode kaart Barbaric

In het begin van de tweede helft lijkt meer en meer alsof Kortrijk gele kaarten begint te verzamelen. Eerst krijgt Van Loo een gele kaart, maar wanneer Barbaric zijn tweede gele kaart en dus rood krijgt, blijft de thuisploeg gedesillusioneerd achter. Kortrijk moet vanaf dan het resterende halfuur met 10 man afwerken. Vitas kent geen genade en trapt de 0-2 na alweer een vrije trap binnen. Kortrijk kan hierna geen vuist meer maken en geeft zich gewonnen. Het krijgt bijna een derde doelpunt om de oren, maar Goutas redt de bal op de lijn. In de slotminuten gaat Kortrijk dan alsnog op zoek naar de eerredder, maar zowel Mercier als Chevalier missen. Kortrijk verliest dus op eigen veld met 0-2 tegen KV Mechelen. De West-Vlaamse ploeg maakt enkel nog mathematisch kans voor Play-Off 1 en mag zich dus beginnen opmaken voor Play-Off 2.