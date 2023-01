KV Kortrijk verliest met 2-1 tegen AA Gent

KV Kortrijk KAA heeft zondag op de 20e speeldag van de Jupiler Pro League met 2-1 verloren van AA Gent. Spits Hugo Cuypers (7., 70.) bezorgde de thuisploeg de drie punten. Door de zege sluiten de Buffalo's terug aan bij de top vier. Het verschil met Club Brugge, de vierde in de stand, bedraagt...

Na de uitschakeling in de kwartfinales van de Beker van België afgelopen woensdag hoopten zowel AA Gent als KV Kortrijk de rug te rechten met een overwinning in de competitie. Door het gelijkspel tussen Club Brugge en RSC Anderlecht (1-1) eerder op de dag konden de Buffalo's bij een zege overigens tot op een punt van de landskampioen naderen. Voor Kortrijk kon een zege vooral ademruimte in de degradatiestrijd opleveren.

Odjidja na het kwartier geblesseerd

Beide ploegen hadden dus veel baat bij een overwinning en zorgden voor een boeiende openingsfase in de Ghelamco Arena. De Buffalo's voetbalden fluks en troffen al na zeven minuten raak. Na een knappe infiltratie legde kapitein Vadis Odjidja - die iets na het kwartier met een blessure van het veld moest - de bal panklaar voor spits Hugo Cuypers (7.), die zijn eerste competitiedoelpunt sinds november tegen de netten trapte.

De thuisploeg leek niet lang te kunnen genieten van zijn voorsprong, want vrijwel meteen na het openingsdoelpunt moest doelman Paul Nardi de bal uit zijn doel rapen na een rake kopbal van Kortrijk-verdediger Watanabe. De VAR had echter buitenspel gezien en keurde de treffer af. AA Gent had de Kortrijkse waarschuwing wel begrepen en ging op zoek naar een veilige, dubbele voorsprong, maar Salah, Cuypers, Samoise en Hong mikten hun pogingen naast.

Cuypers scoort opnieuw

Ook na de pauze weigerde de thuisploeg de bezoekers uit te tellen. De Gentse spitsen morsten opnieuw met de kansen. Iets na het uur kreeg Gent bijna het deksel op de neus, maar doelman Nardi ranselde een plaatsbal van Kortrijk-middenvelder Kadri met een knappe parade uit zijn doel. De bijna-gelijkmaker bleek wel het sein voor de Gentse voorlinie om opnieuw wakker te schieten. De ingevallen Laurent Depoitre verstuurde niet veel later een perfecte steekpass naar Cuypers (70.), die zijn tweede van de partij maakte. Massimo Bruno (74.) maakte het nog spannend met de aansluitingstreffer een kwartier voor tijd, maar tot de gelijkmaker kwamen de bezoekers niet meer.

In de stand tellen de Buffalo's 34 punten, goed voor de vijfde plaats. Kortrijk is vijftiende en hangt met 18 punten net boven de degradatiezone.