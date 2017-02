KV Kortrijk verliest thuis tegen Waasland-Beveren

KV Kortrijk is thuis de boot in gegaan tegen Waasland-Beveren. Het werd 1-2. Kortrijk blijft tiende in de stand.

KV Kortrijk is zeker van Play-Off 2 en heeft in de reguliere competitie niets meer te winnen of te verliezen. En ook voor Waasland-Beveren zou het al erg fout moeten lopen om nog in de problemen te komen. Desondanks was er voor de rust weinig te beleven.

Op het uur kregen we vijf dolle minuten. Waasland-Beveren kwam op voorsprong, maar Saadi maakte onmiddellijk gelijk. Amper 3 minuten later klom Waasland-Beveren terug op voorsprong. Meteen hadden we het beste van de wedstrijd gehad, veel viel er daarna niet meer te beleven. KV Kortrijk kon geen vuist meer maken en kon zo de thuisnederlaag niet meer afwimpelen.