KV Kortrijk vlot naar halve finales, KV Oostende out

KV Kortrijk vlot voorbij AA Gent

Beide ploegen gingen voortvarend van start, met KV Kortrijk dat na 7 minuten de score opende. Na een hoekschop knikte Rougeaux de bal tegen de netten. Maar lang stond de voorsprong niet op het bord. Sylla maakte amper 2 minuten later weer gelijk voor AA Gent. Kortrijk bleef daarna de ploeg met de meest aanvallende intenties en daarvoor zou het ook beloond worden. Eerst Ouali en daarna Ajagun met een wereldgoal zorgden voor een 3-1 ruststand. Gent probeerde na de pauze de bakens nog te verzetten, maar een kwartier voor tijd maakte Kortrijk de match helemaal dood met de 4-1 van invaller Stojanovic. KVK dus naar de halve finales van de Croky Cup. In de loop van de dag hadden enkele tientallen supporters het veld in het Guldensporenstadion sneeuwvrij gemaakt. De spelers hebben hen dus op een gepaste manier bedankt.

KV Oostende uitgeschakeld

KV Oostende kwam 1-0 voor tegen Standard. Een fraaie pass van Siani werd door Zivkovic onder doelman Gillet mooi in doel geschoven. Net nadat KVO een penalty had geclaimd na een handsbal van Standard in de 16, maakten de Luikenaars de 1-1 via Orlando Sa. De tweede helft was nog maar net op gang gefloten wanneer de bezoekers op 1-2 kwamen. Een fantastisch doelpunt van Marin. Oostende probeerde dan op zoek te gaan naar de gelijkmaker, maar Emond scoorde aan de overkant de 1-3. Invaller Gano tekende in de blessuretijd nog voor de 2-3 aansluitingstreffer. KVO was vorig jaar nog bekerfinalist, dit keer eindigt het verhaal dus in de kwartfinales. Morgenavond is er nog Club Brugge-Charleroi en Racing Genk-Waasland Beveren.

Bekijk ook:

http://www.focus-wtv.be/nieuws/kv-kortrijk-roept-hulp-supporters