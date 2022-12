KV Kortrijk wint voor het eerst onder Storck en is kwartfinalist in de beker

KV Kortrijk, in de problemen in de competitie, heeft in de beker een stevige scheut vertrouwen getankt. De Veekaa won z'n eerste match onder de nieuwe coach Bernd Storck met 1-3 op OH Leuven en staat zo in de kwartfinale van de Croky Cup.

Vier weken lang, tijdens de WK-break, kon Bernd Strock zijn troepen bij KV Kortrijk klaarstomen voor een uitdagende terugronde. Maar voor de competitie weer begint mocht de Duitse coach tijdens de beker, in een achtste finale op bezoek bij OH Leuven, al eens kijken of de nieuwe wind het schip ook de juiste richting zou uitsturen. En dat is duidelijk gelukt.

Drieklapper in de tweede helft

KV Kortrijk had in de eerste helft, die erg mooi op en neer ging, al het initiatief in handen maar kwam niet tot scoren. Na de pauze lukte dat wel. Eerste vormde een opwippertje van Selemani een mooie assist voor Massimo Bruno: 0-1.

Bij Leuven kreeg Mendyl dan een rode kaart te zien na een overtreding van achter uit op Messaoudi. Kortrijk kreeg nu ruimte, en benutte die ook. De ingevallen Keita scoorde de 0-2. Vijf minuten voor affluiten deed Avenatti de boeken helemaal toe met een drieklapper voor KVK. De eerredder van Gonzalez kwam te laat: 1-3. Storck start sterk en plaatst KVK voor de kwartfinale.