KV Oostende en Gent delen de punten

AA Gent en KV Oostende hebben vrijdagavond in de openingswedstrijd van de vierde speeldag in Play-off I 1-1 gelijkgespeeld. Franck Berrier opende na de rust de score voor de bezoekers, zes minuten later volgde de gelijkmaker van Yuya Kubo (72.).

In de stand is Gent alleen tweede met met 33 punten, eentje meer dan Club Brugge en vijf minder dan leider Anderlecht. KV Oostende blijft vijfde met 28 punten, de Oostendenaars konden in deze play-offs nog geen enkele keer winnen.

Na een gelijkopgaande eerste helft met kansen aan beide kanten stond er nog 0-0 op het scorebord in de Ghelamco Arena, na de pauze brak de wedstrijd echter helemaal open. De Gentenaars claimden al snel een strafschop na een dubieuze fase tussen Brecht Dejaegere en Franck Berrier, scheidsrechter Jonathan Lardot weigerde het leer op de stip te leggen. De thuisploeg duwde door en de openingstreffer leek in de Gentse lucht te hangen, maar de treffer viel aan de overkant na een loepzuivere tegenaanval via Fernando Canesin, die Berrier bediende: 0-1 na 66 minuten en tot overmaat van ramp zag Gent enkele minuten later ook nog Brecht Dejaegere geblesseerd uitvallen. Lang konden de bezoekers echter niet genieten van hun voorsprong, na 72 minuten stonden de bordjes weer in evenwicht dankzij een doelpunt van de stilaan onvermijdelijke Japanner Yuya Kubo (1-1). Het slotakkoord was nog voor Danijel Milicevic, zijn schot ging nipt over.