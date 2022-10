KV Oostende en Zulte Waregem delven onderspit

Er was meteen spektakel aan de kust. Fraser Hornby strafte al in de derde minuut geklungel in de Genkse achterhoede genadeloos af. De Limburgers kregen na een handsbal in de zestien meteen een uitgelezen mogelijkheid om de bordjes al in de zevende minuut in evenwicht te hangen, maar Mike Trésor trapte de bal pardoes in de handen van Guillaume Hubert. Paul Onuachu duwde de gelijkmaker in minuut 25 wel binnen met zijn eerste doelpunt van het seizoen. Na de pauze leek er geen winning goal meer te vallen, tot Daniel Munoz daar twee minuten voor tijd alsnog verandering in bracht met een trefzekere kopbal. David Atanga werd aan de overzijde nog uitgesloten in de slotseconden.

Kopzorgen voor Essevee

Op hetzelfde moment maakte Westerlo de kopzorgen van Zulte Waregem nog wat groter. De Kemphanen hadden na 10 minuten al een voorsprong beet via zomeraanwinst Nacer Chadli. Aan de start van de tweede helft bracht Lyle Foster de marge op twee doelpunten verschil, waarmee er een kloof geslagen was die Essevee niet meer zou overbruggen

.In het algemene klassement van de Belgische eerste klasse verstevigt Genk zijn tweede plaats tot 25 punten, Oostende volgt op de dertiende plaats met 10 punten. Westerlo klimt naar de zevende positie met 15 punten en Zulte Waregem sluit de rij met amper 5 stuks.