KV Oostende geeft doelman Bram Castro een contract

Bram Castro wisselde heel zijn carrière clubs in België en Nederland. Nadat hij zijn debuut maakte bij RC Genk, speelde hij bij Sint-Truiden van 2002 tot 2005. Daarna speelde hij zes jaar in de Nederlandse eredivisie, eerst bij Roda JC (2005-2010) en daarna een jaar bij PSV. In 2011 keerde hij voor een jaartje terug bij Sint-Truiden, om vervolgens weer de Moerdijk over te steken voor twee jaar bij MVV Maastricht (2012-2014) en vier jaar bij Heracles Almelo (2014-2018). In 2018 tekende hij bij "Malinois" toen ze nog in 1B speelden. Vorig jaar speelde hij acht wedstrijden voor KV Mechelen in de Jupiler Pro League. "Ik heb mooie momenten gekend in Mechelen, maar mijn contract liep af. Ik voel me nog redelijk fris en wil graag nog enkele jaren verder keepen. Ik ben blij dat Oostende me deze kans geeft. Met mijn ervaring kan ik jonge spelers begeleiden", verklaart Castro op de website van zijn nieuwe werkgever.