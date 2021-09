Zich helemaal doorzetten bij Anderlecht lukte Dewaele nooit. Vorig seizoen werd hij uitgeleend aan Heerenveen. Komend seizoen speelt hij dus bij Nancy, in de Franse tweede klasse. Oostende haalde dinsdagavond ook verdediger Steven Fortes uit Kaapverdië. Hij komt op huurbasis over van Lens, waarvoor hij vorig seizoen twintig keer in actie kwam in de Ligue 1. Fortes moet het vertrek van Jack Hendry helpen opvangen, die dinsdag naar Club Brugge trok.