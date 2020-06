KV Oostende haalt middenvelder uit Franse tweede klasse

"Maxime is een typisch product van de Franse opleidingscentra", aldus kersvers Oostende-CEO Gauthier Ganaye. "Hij is geen robuuste, grote middenvelder, maar wél een technisch zeer onderlegde speler die bovendien zeer gevaarlijk is op stilstaande fases. Met zijn verfijnde traptechniek zorgt hij voor veel gevaar, zowel doelpunten als assists. Verscheidene Franse eersteklassers toonden interesse in hem dus we zijn opgetogen dat Maxime voor het Oostendse project kiest. Ik volg hem al jaren, hij is technisch een zeer uitmuntende speler."

Nochtans kwam de doorbraak op het hoogste niveau er nooit voor de voormalige Franse jeugdinternational. In de Ligue 2 kwam hij afgelopen seizoen tot een twintigtal wedstrijden bij Orléans, dat met een laatste plaats genadeloos uit de tweede klasse gekegeld werd. Voor zijn jeugdclub Olympique Lyon speelde hij geen enkele officiële wedstrijd.