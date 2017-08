De spits komt over van Waasland-Beveren en ondertekende een contract voor vier seizoenen. Gano ontplooide zich enkele jaren geleden bij de beloften van Club Brugge toen hij er topschutter van de reeks werd. Na één seizoen bij Lommel werd hij opgepikt door Moeskroen en later trok hij naar Waasland-Beveren. De voorbije twee seizoenen was hij er respectievelijk goed voor tien en elf doelpunten en dit seizoen is hij zelfs de voorlopige topschutter met vier doelpunten in drie wedstrijden.