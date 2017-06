KV Oostende haalt voor het eerst Europees ticket

De kustploeg haalde het in de barragewedstrijd tussen de nummer vier uit Play-off I en de winnaar van Play-off II met 3-1 van Racing Genk en plaatste zich zo voor de derde en voorlaatste voorronde van de Europa League. Voor KVO is het de allereerste keer in de clubgeschiedenis dat er Europees voetbal gehaald wordt.

Wedstrijdverloop

Het duel tussen de nummer vier uit POI (KVO) en de winnaar van POII (Genk) kwam erg traag op gang, pas in de 19e minuut zorgde Siebe Schrijvers voor het eerste schot op doel. Acht minuten later klom het Weireldploegsje van Marc Coucke plots op voorsprong via Joseph Akpala, de Nigeriaan tikte een voorzet van Berrier van dichtbij tegen de touwen. Genk, al aan zijn 65e wedstrijd van het seizoen toe, was even de kluts kwijt en slikte vijf minuten later zelfs een tweede treffer. Het werd 2-0 dankzij David Rozehnal, die het leer via Sander Berge in de rebound binnenknalde. De Limburgers moesten nu wel komen en vlak voor rust ging de bal op de stip na een al dan niet foutieve charge van Tomasevic op Malinovskyi. Siebe Schrijvers zette zich achter de bal, stuurde Proto naar de verkeerde kant en zorgde voor de 2-1 (44.). Zes minuten na rust bedroeg de kloof opnieuw twee doelpunten. Musona knalde eerst nog op de Genkse lat, luttele seconden later verkeken doelman Ryan en verdediger Colley zich op een Oostendse voorzet en was Andile Jali er als de kippen bij om de 3-1 in doel te tikken. Daarna hield de kustploeg al bij al makkelijk stand, het verzekerde zich zo voor de eerste keer keer in de clubgeschiedenis van Europees voetbal.

Landskampioen Anderlecht komt vanaf september in actie in de groepsfase van de Champions League, vicekampioen Club Brugge moet aan de bak in de derde voorronde van het kampioenenbal. Bekerwinnaar Zulte Waregem is rechtstreeks geplaatst voor de groepsfase van de Europa League, AA Gent en KV Oostende spelen dus de derde voorronde.