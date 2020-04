KV Oostende krijgt toch hulp van de stad

Het stadsbestuur bleef tot nu toe afzijdig, maar geeft nu aan de club te hulp willen schieten. Ze zullen gesprekken opstarten met met voorzitter Frank Dierckens, met PMG, met eventuele andere kandidaten en met nv Alychlo, de investeringsmaatschappij van Marc Coucke die eigenaar is van de tribune.

Burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) zal samen met schepen van Concessies Björn Anseeuw (N-VA) en de directeur van de juridische dienst de gesprekken voeren. “Niet om zelf een financieel avontuur aan te gaan, maar om een bemiddelende rol te spelen. Omdat we willen dat KVO dit overleeft, omdat we in het stadion willen blijven spelen én omdat we onze jeugd een toekomst willen bieden”, zegt Tommelein aan het Nieuwsblad.

Alle partijen zijn intussen op de hoogte van de intenties van de stad.