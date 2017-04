KV Oostende laat 2 punten liggen

Op de eerste speeldag van Play-Off 1 verloor KV Oostende twee kostbare punten tegen Charleroi na een spannende wedstrijd.

Oostende begon goed aan de wedstrijd en liet enkele grote kansen liggen. N'Ganga, de linksachter van Charleroi, ging de mist in, maar Musona en Canesin lieten de open doelkans liggen. Charleroi kreeg ook enkele kleine kansen, maar kon geen gevaar creëren. Na een eerste helft vol kansen voor KVO, gingen de ploegen met 0-0 rusten.

Twee minuten na de rustperiode stond El Ghanassy oog in oog met doelman Penneteau. El Ghanassy kreeg de bal voorbij de doelman, maar Dusoleil redde Charleroi op de lijn. Vijf minuten later was het dan toch raak. Musona profiteerde van dom balverlies van Charleroi en knalde de bal tegen de netten, 0-1. Na het doelpunt van de bezoekers voerde Charleroi onmiddellijk twee offensieve wissels door. Oostende drukte niet door en liet de thuisploeg aan de bal. Een kwartier voor tijd krulde Clinton Mata een vrije trap binnen en werd het zo 1-1.

In de slotfase kon het alle kanten uit, maar geen van beide ploegen wist nog te scoren. Oostende en Charleroi delen de punten en springen voorlopig allebei over Gent, dat morgen tegen Club Brugge speelt.