KV Oostende laat Akpala gaan

Akpala speelde een eerste keer bij Oostende van 2015 tot en met 2018, waarna hij in november 2019 terugkeerde naar de Belgische kust voor een tweede periode. De Nigeriaan scoorde bij zijn comeback meteen in de met 3-2 gewonnen thuiswedstrijd tegen Anderlecht, maar kreeg nadien met een hamstringblessure af te rekenen. Uiteindelijk kwam hij voor KVO in actie in zeven duels. "We bedanken 'Joske' voor zijn tomeloze inzet en uitstekende mentaliteit en wensen hem veel succes toe in het verdere verloop van zijn carrière", klinkt het in een mededeling.

De kustploeg liet verder weten dat ook het contract van Hasan Ozkan niet wordt verlengd. De testperiode van verdediger Priestley Farquharson zit er voorts op, ook hij verlaat KVO.