KV Oostende moet op zoek naar nieuwe coach

"Op vraag van Ingebrigtsen bereikte KVO een akkoord om hem te laten vertrekken", meldt de club op Twitter. Vrijdagavond zat Ingebrigtsen bij de uitmatch in Charleroi voor het laatst op de bank bij Oostende, een match die KVO met 5-0 verloor.

De 54-jarige Ingebrigtsen stond sinds begin dit seizoen aan het roer bij Oostende. In mei tekende hij een contract voor twee jaar. Voordien was de voormalige Noorse international in eigen land als trainer bij Ranheim (2007), FK Bodö/Glimt (2008-2011) en Rosenborg (2014-2018) aan de slag. Na 21 speeldagen is Oostende met 18 punten veertiende en op twee na laatste in de Jupiler Pro League.

Afscheid in mineur: Charleroi - KV Oostende 5-0.

De eerste helft van Charleroi was minder overtuigend, maar dankzij een doelpunt van Shamar Nicholson (33.) kon het toch met een voorsprong de rust in. De Jamaïcaan werd diepgestuurd door Kaveh Rezaei en werkte de kans in de korte hoek binnen. In de tweede helft duwde de thuisploeg het gaspedaal wat dieper in. De 2-0 kwam er na een owngoal van Logan Ndenbe op hoekschop (50.). De Oostendespeler redde in eerste instantie een kopbal van Mamadou Fall op de lijn, maar werkte de bal zelf binnen bij een poging om te ontzetten. Acht minuten later was het weer raak uit een hoekschop (58.). De bal kwam opnieuw bij Fall terecht, die hem deze keer van bij de tweede paal binnen trapte. Ingebritsen zal zich zijn laatste wedstrijd bij de kustploeg graag anders hebben voorgesteld, want een omgezette strafschop van Marco Ilaimaharitra (72.) en een binnenlegger van Frank Tsadjout (81.) deden de score nog oplopen.