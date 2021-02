Net als in Beveren is het veld in Oostende niet helemaal ijsvrij. "Na inspectie van het terrein werd dan ook beslist om deze wedstrijd eveneens uit te stellen", zo klinkt het in een korte mededeling.

Woensdag in de vooravond om 17u wordt er afgetrapt voor Waasland-Beveren tegen Eupen, om 19u is het de beurt aan KV Oostende - Racing Genk.