KV Oostende reageert op heisa over diefstal uit kleedkamer van refs: "Was een misverstand"

Afgelopen zondag was er in de catacomben van de Diaz Arena in Oostende heel wat commotie over een champagnefles die zou zijn gestolen uit de kleedkamer van de scheidsrechters.

Er werd zelfs een verslag opgemaakt voor het Bondsparket, maar volgens KV Oostende berust het incident op een misverstand.

De kustploeg reageert dinsdag op zijn website op een artikel in Het Nieuwsblad. Daarin wordt uitgelegd dat assistent Kevin Monteny een fles champagne had meegebracht ter ere van zijn jubileum, namelijk zijn 200e match in eerste klasse. Hij wilde de fles samen met collega's, onder wie hoofdscheidsrechter Bram Van Driessche, na de match uitdrinken maar tijdens de wedstrijd bleek de fles gestolen.

Er ontstond flink wat tumult maar na een half uur dook de champagnefles plots terug op in de kleedkamer. Dat versterkte volgens Het Nieuwsblad het gevoel dat de drank opzettelijk was weggenomen om de refs te jennen na de gebeurtenissen van afgelopen week. KVO verloor toen op Standard na een discutabele goal van Selim Amallah.

Financieel directeur Thorsten Theys uitte daarop zijn frustratie bij scheidsrechter Lawrence Visser en ook competitiemanager Thibault De Gendt door middel van een reeks boze whatsappberichten. Theys kijkt daardoor aan tegen enkele maanden schorsing en een fikse boete. Oostende probeert de gemoederen nu te bedaren met een verklaring op de clubwebsite.

"KV Oostende heeft notie genomen van de berichtgeving in een dagblad in verband met een diefstal in de kleedkamer van de scheidsrechters", opent het bericht. "KVO benadrukt dat het om een misverstand gaat en heeft ook onmiddellijk de situatie rechtgezet en zich onmiddellijk na de wedstrijd verontschuldigd bij de wedstrijdofficials voor de ontstane verwarring.

"Wij zijn als club steeds te vinden voor ludieke acties maar vanzelfsprekend zou de club nooit zo ver gaan diefstal te plegen. Wij willen deze zaak dan ook achter ons laten en ons focussen op het verbeteren van de gespannen relaties met de scheidsrechters."